Guardia di Finanza. Celebrato il patrono San Matteo Nella chiesa di Santa Sofia a Benevento

Nell’incantevole Chiesa di “Santa Sofia” di Benevento - Patrimonio Mondiale dell’UNESCO - è stata celebrata ieri la Santa Messa in occasione della festa liturgica in onore di San Matteo, proclamato Santo Patrono della Guardia di Finanza nel 1934 da Papa Pio XI.

La celebrazione eucaristica è stata officiata dall'arcivescovo della Metropolia di Benevento, Felice Accrocca Arcivescovo Metropolita di Benevento, alla presenza di un’ampia rappresentanza delle Fiamme Gialle sannite in servizio ed in congedo dell’Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia di Benevento e Amorosi e delle massime Autorità cittadine che hanno voluto condividere con i finanzieri il momento di preghiera e raccoglimento, suggellando la solennità della ricorrenza.

La Santa Messa si è conclusa con la lettura della Preghiera del Finanziere, al termine della quale il Colonnello Sportelli, sottolineando l’importanza della ricorrenza del Santo Patrono tra le Fiamme Gialle, ha ringraziato le Autorità e tutti gli intervenuti per la loro partecipazione.