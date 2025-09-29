Polizia: cerimonia per il patrono San Michele e medaglie a chi è in pensione Benevento. La ricorrenza

Nella chiesa di San Domenico è stata celebrata la ricorrenza di San Michele Arcangelo patrono e protettore della Polizia. La cerimonia religiosa è stata officiata dall’arcivescovo di Benevento, Accrocca, e ha rappresentato un’occasione per rinsaldare i valori di servizio, dedizione e vicinanza al territorio.

Il questore Giovanni Trabunella, nel suo intervento, ha ringraziato tutte le autorità e tutti gli uomini e le donne della Polizia di Stato per i quotidiani sacrifici che affrontano per rendere un servizio migliore possibile alla collettività.

Ha ricordato poi che San Michele Arcangelo rappresenta non solo la potenza di cambiamento e liberazione ma anche la capacità di distinguere il male dal bene di cui oggi si sente tanta necessità, capacità che necessita di conoscenza del passato e cultura.

Un secondo momento si è svolto in Questura dove sono state consegnate dal Questore le medaglie di commiato ai colleghi andati in pensione. Di seguito l'elenco: Primo Dirigente Bianca Lassandro, Commissario Capo Elio Beneduce, Commissario Capo Antonio Feleppa, Sostituto Commissario Coordinatore Rosario Cilenti, Sostituto Commissario Coordinatore Rocco Ranaldo, Ispettore Luisa Mancini, Sovrintendente Capo Coordinatore Nunzio Rupe, Sovrintendente Capo Alessandro Attili, Sovrintendente Oscar Garzone, Sovrintendente Vincenzo Pannella, Vice Sovrintendente Annamaria Adamo,Vice Sovrintendente Angela Beatrice, Vice Sovrintendente Tecnico Lucia Bocchino, Assistente Capo Coord. Tecnico Romolo Cardone, Assistente Capo Coord. Pasquale Di Gioia.