La frusta, la picchia e le fa scenate di gelosia: querela ritirata, prosciolto Benevento. Accusa riqualificata, la sentenza per un 47enne

Ha dichiarato il non doversi procedere dopo la riqualificazione dell'accusa e la remissione della querela della parte offesa. E' la sentenza del giudice Simonetta Rotili per un 47enne di Benevento al quale erano stati contestati lo stalking e le lesioni aggravate ai danni della ex.

L'uomo, difeso dall'avvocato Gerardo Giorgione, era imputato per fatti accaduti da luglio 2020, per i quali, un anno dopo, era stato arrestato dai carabinieri, tornando in libertà dopo l'udienza di convalida dinanzi al gip Gelsomina Palmieri.

Secondo gli inquirenti, avrebbe tormentato la donna dopo la fine della relazione sentimentale, facendole scenate di gelosia, seguendone i movimenti e inviandole messaggi di testo e vocali di contenuto offensivo ed intimidatorio. In più occasioni, inoltre, l'avrebbe aggredita, prendendola a schiaffi, sferrandole dei calci alle gambe, lanciandole contro di tutto e frustandola con la cintura. Oggi la conclusione del processo e il non doversi procedere nei confronti del 47enne.



