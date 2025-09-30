Ricorsi seriali contro società telefoniche, archiviazione per avvocato Bongi Benevento. Il legale fa presente che si tratta della quinta archiviazione

Archiviata dal gip Pietro Vinetti un procedimento per truffa e appropriazione indebita a carico dell'avvocato Gabriella Bongi.

Difsa dall'avvocato Alessio Ruoppo, Bongi era stata chiamata in causa per uno dei filoni relativi al contenzioso con le compagnie telefoniche, con il deposito di ricorsi dinanzi ai giudici di pace con richiesta di provvisoria esecutorietà, per la consegna di copia del contratto per il servizio di telefonia mobile. Nel caso specifico, ricorsi contro la Tim, che si era opposta all'archiviazione, dinanzi al giudice di pace di Filadelfia.

Il Gip ha disposto l'archiviazione del procedimento penale – si legge in una nota - “ritenendo infondata la notizia di reato, anche in relazione all'ulteriore accusa di appropriazione indebita, specificando che l’elemento soggettivo del dolo specifico di appropriazione indebita non risulta connotato da elementi concreti e univoci idonei a superare il limite dell’ipotesi astratta, in quanto la mera elusione delle azioni di ripetizione dell’indebito, mediante gestione di conti correnti personali, non è di per sé sufficiente a configurare una condotta penalmente rilevante in assenza di ulteriori elementi qualificanti”. L'avvocato Bongi evidenzia che si tratta della “quinta archiviazione che si aggiunge anche ad una assoluzione”.