Dramma a Paupisi, donna uccisa dal marito a colpi di pietra E' accaduto alla contrada Frasso

Dramma a Paupisi, dove una donna è stata ammazzata a colpi di pietra dal marito.

Tutto è accaduto alla contrada Frasso, dove sorge l'abitazione della coppia. Secondo una prima ricostruzione, Salvatore O., un 58enne operaio, avrebbe afferrato una pietra e si sarebbe scagliato contro Elisa P., 49 anni, uccidendola.

Epilogo terribile, forse, di una lite scoppiata tra i coniugi nella notteo alle prime luci del giorno. Questa mattina la scoperta del corpo senza vita della donna da parte dei familiari, che hanno dato l'allarme. Nella casa - al primo piano abita la madre dell'uomo - sarebbero state rinvenute numerose tracce di sangue.

Inutili i soccorsi per la malcapitata, rinvenuta nel suo letto. Sul posto i carabinieri, che stanno cercando il presunto autore del gesto, che - è una delle ipotesi - potrebbe essersi allontanato con i due figli minori. È invece maggiorenne un terzo figlio.

L'indagine è diretta dal pm Chiara Marcaccio, in volo un elicottero che sta sorvolando la zona per rintracciare il 58enne e i piccoli.

"Abbiamo partecipato insieme ad una festa alcuni giorni fa - ha commentato il sindaco di Paupisi, Salvatore Coletta - e nulla lasciava presagire una simile tragedia. Da quel che mi risulta, i due ragazzini non erano a scuola, mentre il terzo figlio, maggiorenne, non era in casa".