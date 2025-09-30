"Elisa era a letto, intorno solo sangue...": la testimonianza da Paupisi Il racconto di una delle prime ad arrivare sul luogo della tragedia

“L'ho trovata io, stamattina. Sono salita dopo che mio figlio mi ha chiamata. In casa c'era solo sangue”. E' ancora sotto shock la donna che ha rinvenuto il corpo di Elisa, vittima di un dramma che si è consumato tra le mura di casa. Una parente, allerta dal figlio intorno alle prime ore del mattino che si è precipitata sul luogo del delitto.

Da quella villetta al civico 14 di Contrada Frasso, a Paupisi, da questa mattina proviene un pianto disperato e costante.

Fuori, a qualche metro da nastro che 'protegge' la scena del crimine l'andirvieni degli inquirenti, il dolore tangibile e l'incredulità negli occhi dei presenti, conoscenti, parenti e amici di famiglia.

“Nessuno poteva immaginare, è assurdo” le parole che si ripetono di bocca in bocca e raccontano di una famiglia che “non lasciava presagire alcun segno di malessere”.

E poi un'atmosfera sospesa per le ricerche del marito di Elisa e dei loro due ragazzi che, da questa mattina, sembrano scomparsi nel nulla.