Trovati Salvatore e i figli: lui è in caserma, morto il 15enne, grave la 17enne L'omicidio di Paupisi. Rintracciati in provincia di Campobasso

Li hanno trovati in provincia di Campobasso. Lui è stato fermato dai carabinieri e condotto in caserma nel capoluogo molisano - e non a Benevento -, il 15enne è morto, mentre la 17enne è stata trasportata in ospedale nel capoluogo molisano ed è in gravissime condizioni.

Sono i drammatici sviluppi delle ricerche di Salvatore Ocone, il 58enne di Paupisi ritenuto il presunto autore dell'omicidio della moglie Elisa, 49 anni, che avrebbe ucciso a colpi di pietra mentre era a letto. D

i Salvatore e dei ragazzi – un 15enne ed una 17enne- si erano perse le tracce. Fino a poco fa, quando la Opel ed i tre occupanti sono stati rintracciati grazie ad un elicottero a Ferrazzano.

Nulla da fare per Cosimo, il 15enne, molto critiche le condizioni della sorella, Antonia. Tra le ipotesi quella che i due ragazzi potrebbero essere stati colpiti con un coltello, chissà se durante la fuga o nell'abitazione. Una tragedia di proporzioni inimmaginabili.

IN AGGIORNAMENTO