Salvatore interrogato a Campobasso dal Pm Marcaccio e dai carabinieri L'omicidio di Paupisi. Il 58enne è assistito da un legale d'ufficio

E' sotto interrogatorio in caserma, a Campobasso, Salvatore Ocone, il 58enne di Paupisi ritenuto il presunto autore dell'omicidio a colpi di pietra della moglie Elena, 49 anni, e del figlio Cosimo, 15 anni.

Difeso da un legale molisano d'ufficio, l'uomo è dinanzi al pm Chiara Marcaccio ed ai carabinieri, che stanno cercando di ricostruire ogni momento di un dramma che sarà impossibile dimenticare. Mentre l'altra figlia del 58enne, Antonia, 17 anni, lotta per la vita all'ospedale Cardarelli, nel capoluogo molisano, dove opera, come comandante del Reparto operativo dell'Arma, il colonnello Alfredo Zerella, per anni in servizio a Benevento.

A Salvatore verrà chiesto di ritornare su ciò che ha combinato e sul movente di un gesto terribile che ha spazzato via l'esistenza della coniuge e del più piccolo dei tre figli. Lui, Cosimo ed Antonia erano a bordo di una Opel nera individuata da un elicottero nella zona di Ferrazzano. Agghiacciante la scena che i militari si sono trovati di fronte: per il 15enne, forse colpito con un coltello o un corpo contundente -in casa o in macchina?- non c'era più nulla da fare, gravissime le condizioni della sorella.

Sotto choc non solo la comunità di Paupisi, ma anche l'intero Sannio, rimbalzato all'onore delle cronache per una storia che toglie il respiro.