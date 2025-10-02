Salvatore dinanzi al Gip, le autopsie di Elisa e Cosimo a Benevento e Campobasso Il dramma di Paupisi. Domani nel carcere di Campobasso la convalida del fermo

L'appuntamento è per domani mattina dinanzi al Gip del Tribunale di Campobasso, che dovrà decidere sulla convalida del fermo e l'adozione di una misura cautelare a carico di Salvatore Ocone, il 58enne di Paupisi che dalla notte tra martedì e mercoledì è in carcere con l'accusa di aver ucciso la moglie Elisa, 49 anni, il figlio Cosimo, 15 anni, ed aver ridotto in fin di vita la figlia Antonia, che di anni ne ha 17.

Resta da capire se l'uomo, difeso dall'avvocato Giovanni Santoro, risponderà o si avvarrà della facoltà di non farlo. Intanto, sembra imminente la fissazione delle autopsie: quella di Elisa sarà curata dal medico legale Francesco La Sala su incarico del pm Chiara Maria Marcaccio, mentre l'esame di Cosimo si svolgerà a Campobasso su ordine della Procura molisana.

Sono le tappe giudiziarie di un dramma di proporzioni inimmaginabili che le indagini dei carabinieri stanno cercando di ricostruire in modo compiuto. Intanto, restano stabili nella loro gravità le condizioni di Antonia, operata al Neuromed di Pozzilli ed attualmente in coma farmacologico.