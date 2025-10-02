Stalking riqualificato in molestie, nessuna misura più per 50enne di Vitulano Benevento. Rito abbreviato, all'uomo 4 mesi di arresto

Ha riqualificato l'accusa di stalking in quella di molestie, per la quale ha deciso 4 mesi di arresto, ed ha dichiarato l'inefficacia della misura cautelare adottata dal gip Loredana Camerlengo nel dicembre 2024: divieto di avvicinamento con braccialetto elettronico.

E' la sentenza del gup Maria Di Carlo al termine del rito abbreviato a carico di un 50enne di Vitulano, difeso dagli avvocati Angelo Leone e Paolo Abate, al quale erano stati contestati gli atti persecutori nei confronti di una ragazza.

La sua denuncia aveva dato il là alle indagini dei carabinieri, lei aveva riferito che da diversi mesi subiva numerose molestie e condotte pressanti da parte di un uomo che conosceva solo di vista e che, però, era solito seguirla ad ogni uscita con gli amici e appostarsi nelle sue vicinanze, fissandola e intimidendola.