In fiamme un capannone colmo di fieno a Cerreto Sannita Al lavoro tre squadre dei vigili del fuoco: danni ingenti

Notte di lavoro per i vigili del fuoco del distaccamento di Telese Terme e del comando provinciale per un incendio che ha interessato un capannone colmo di balle di fieno a Cerreto Sannita.

È accaduto nella zona Sant'Anna di Cerreto Sannita.

A far scattare l'allarme sono stati i proprietari che hanno notato le fiamme. Sul posto i vigili del fuoco di Telese e due autobotti arrivate da Benevento.

Spente le fiamme sono state avviate le operazioni di smassamento del materiale. In corso gli accertamenti per stabilire cosa abbia scatenato l'incendio.