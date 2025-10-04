In fiamme capannone per stoccaggio di rifiuti a Forchia Maxi incendio nell’attività nella zona industriale del centro caudino. Vigili del fuoco in azione

Un incendio di vaste proporzioni è divampato questa sera nell'area industriale di Forchia, in Valle Caudina. Il rogo ha interessato l'area di un'azienda dove si trovano stoccati rifiuti, sembra della tipologia ingombranti,l. Quando è scattato l'allarme , sul posto sono accorse più squadre dei vigili del fuoco dal distaccamento di Bonea e da Benevento.

"Gentili cittadini - si legge in un avviso pubblicato sulla pagina Facebook del comune di Forchia - è in corso un imponente incendio nella zona industriale di Forchia.

Per motivi che non sono ancora noti, ha preso origine un rogo presso un'azienda ivi ricadente.

In attesa di comprendere che tipologia di materiale abbia preso fuoco, consigliamo precauzionalmente di tenere chiuse porte e finestre.

Sul posto sono presenti i rappresentanti dell'Amministrazione comunale, le Forze dell'Ordine e i Vigili del fuoco.

Forniremo tempestivi aggiornamenti".

IN AGGIORNAMENTO