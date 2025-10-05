Incendio a Forchia: le prescrizioni dell'Asl di Benevento

Le raccomandazioni alla popolazione residente e ai lavoratori presenti nell’area interessata

Benevento.  

A seguito dell’incendio divampato nella serata del 4 ottobre 2025 presso un’azienda situata nella zona P.I.P. di Forchia, l’ASL Benevento raccomanda alla popolazione residente e ai lavoratori presenti nell’area interessata di attenersi alle seguenti indicazioni:

  • evitare di stazionare o svolgere attività per lunghi periodi in spazi all’aperto fino al cessare dell’emergenza;
  • lavare accuratamente frutta, ortaggi e verdura prima del consumo;
  • mantenere chiuse porte, finestre, serrande, camini, bocchette di ventilazione e ogni altra apertura verso l’esterno;
  • spegnere condizionatori e impianti di ventilazione o ricircolo dell’aria.

In caso di esposizione al fumo:

  • coprire naso e bocca con un panno umido;
  • cercare riparo immediato al chiuso, evitando di respirare profondamente.

Si invita a non sostare all’aperto (balconi, terrazzi, cortili) per osservare la nube e a non esporre indumenti o materiali all’aria aperta.
Chi dovesse avvertire problemi respiratori, irritazioni o bruciori alle vie respiratorie, contatti il proprio medico o si rechi al Pronto Soccorso.
Tutti i datori di lavoro con sedi ubicate nell’area interessata sono invitati ad adottare ogni misura utile per la tutela della salute dei lavoratori, in attesa di ulteriori comunicazioni da parte dell’Arpac.

