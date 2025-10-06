Mastella: "No azioni da arancia meccanica in città, altrimenti sarà coprifuoco" Il sindaco: "Violenza tra fasce giovanili è un'autentica emergenza di carattere nazionale"

"La grave vicenda occorsa a Montesarchio e che vede quattro giovani della Città di Benevento accusati di gravi reati è sconcertante. Un ragazzo di 17anni è in ospedale in condizioni critiche: questa epidemia di violenza bestiale nelle fasce giovanili è ormai un'autentica emergenza, peraltro di carattere nazionale. Ringrazio il Questore di Benevento che mi ha avvertito, con eccelso spirito di cooperazione tra le Istituzioni, di possibili ritorsioni e insane rivalse possibili qui a Benevento. Dico chiaramente che non accetteremo episodi stile Arancia Meccanica: nel caso i sospetti si consolidassero non esiterei a firmare ordinanze per il coprifuoco, anche a costo di limitare temporaneamente le libertà di movimento sul territorio cittadino". Così in una nota il sindaco di Benevento Clemente Mastella dopo il grave fatto di cronaca all'esterno di un locale a Montesarchio.

Mastella: serve prevenzione contro violenza tra i giovani

"La sicurezza urbana, come la salute pubblica, è un bene che va garantito e preservato per tutti, giovani e anziani, anche a costo di sacrifici e scelte decise. La violenza va combattuta alla radice e le azioni di prevenzione, visto ciò che accade, devono diventare efficaci e senza sconti", conclude il sindaco di Benevento Clemente Mastella.

