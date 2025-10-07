Cede cocaina, altra 'roba' scovata in casa: arrestato un 43enne Benevento. Operazione della guardia di finanza, l'uomo è ai domiciliari

Lo ha arrestato la guardia di finanza perchè avrebbe ceduto cocaina. Nel mirino è finito Michele V. P., 44 anni, di Benevento, già noto alle forze dell'ordine, fermato dalle fiamme gialle dopo la cessione ad un consumatore di 2 grammi e mezzo di 'roba'. Altra cocaina è stata poi rinvenuta durante la perquisizione dell'abitazione dell'uomo, sottoposto ai domiciliari su ordine del Pm. E' difeso dall'avvocato Fabio Ficedolo.