Elisa e Cosimo, mamma e figlio torneranno ancora insieme per l'ultimo viaggio Il duplice omicidio di Paupisi. I funerali, probabilmente, venerdì

L'ultimo viaggio lo faranno insieme, dopo essere stati lontani una decina di giorni: lei a Benevento, lui a Campobasso. Mamma e figlio si troveranno l'una accanto all'altro, probabilmente venerdì pomeriggio, se le onoranze funebri Coletta riusciranno a disbrigare le pratiche anche a Ferrazzano, durante i funerali. Quando l'intera comunità di Paupisi dirà addio ad Elisa, 49 anni, e Cosimo, 15 anni, uccisi da Salvatore Ocone, 58 anni, imario e padre, in carcere anche con l'accusa di aver ridotto in fin di vita Antonia, la figlia 17enne.

Oggi pomeriggio l'autopsia di Cosimo, preceduta dall'affidamento dell'incarico, da parte del pm Chiara Marcaccio, al medico legale Francesco La Sala (con lui l'anatomopatologo Pasquale Goglia e la tossicologa Raffaella Petrella), durante una udienza alla quale hanno preso parte, ancora collegato da remoto, l'avvocato Giovanni Santoro, difensore di Salvatore, e l'avvocato Tina Ventorino, in sostituzione del collega Nicodemo Gentile, che assiste Mario, il figlio maggiore, ed i familiari. Per loro, come consulente, il medico legale Lamberto Pianese.

L'esame è ancora in corso, servirà a stabilire quante volte – una o più di una? – Cosimo sia stato colpito con quella pietra da 12 chili dal padre nel soggiorno, dove si trovava dopo essersi, probabilmente, svegliato per le urla. Lui e la sorella Antonia erano poi stati caricati nell'auto con la quale Salvatore si era allontanato, facendo perdere le sue tracce fino a quando era stato intercettato dai carabinieri nella campagne di Ferrazzano, in provincia di Campobasso.

Per Cosimo non c'era più nulla da fare, il soffio della vita non aveva invece abbandonato Antonia. Elisa era stata trovata nel letto in cui dormiva, Cosimo, come la sorella, sul divano posteriore della macchina. Era lontano 70 chilometri dalla mamma, tra poche ore saranno nuovamente insieme.