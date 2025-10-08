Vanno a notificargli divieto di dimora, lui getta droga da finestra : in carcere Benevento. Un 35enne arrestato dalla Mobile in flagranza, divieto di dimora per stalking a condomino

Quando ha sentito bussare alla porta, ha esitato un attimo: giusto il tempo per tentare di liberarsi della 'roba', lanciandola dalla finestra. Non immaginava che in strada ci fossero alcuni degli agenti della Mobile che erano andati a notificargli il divieto di dimora per stalking e lesioni ad un condomino.

In carcere, arrestato in flagranza di reato per una ipotesi di detenzione ai fini di spaccio, è finito Corrado Musco (avvocati Fabio Ficedolo e Antonio Leone), un 35enne di Benevento, al quale sono stati sequestrati un bilancino ed un involucro contenente 53 grammi di hashish recuperati dai poliziotti. Ora è a Capodimonte, a disposizione del pm Flavia Felaco

Il divieto di dimora gli è invece stato applicato dal gip Roberto Nuzzo in una indagine che avrebbe messo nel mirino le condotte minacciose del 35enne nei confronti di un 36enne che abita nello stesso palazzo, che avrebbe ripetutamente intimidito e, a fine agosto, aggredito con calci e pugni.