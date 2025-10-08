Assolto per la droga, condannato per una testata ad un carabiniere Benevento. Sette mesi ad un 66enne

Assolto dall'accusa di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti, condannato a 7 mesi per lesioni e resistenza a pubblico ufficiale.

E' la sentenza del giudice Monaco nel processo a carico di Pompeo De Napoli (avvocato Gerardo Giorgione), 66 anni, di Benevento, che nel 2021 era stato arrestato – poi era tornato in libertà – dai carabinieri, che nel corso di una perquisizione del'abitazione avevano rinvenuto una decina di grammi di cocaina e due di hashish, con parte della droga nascosta nel tubolare di una stampella canadese.

Secondo la ricostruzione degli inquirenti, nel corso della perquisizione, l'uomo si era scagliato contro un carabiniere, colpendolo con una testata al volto che aveva reso necessario l'intervento dei medici.



