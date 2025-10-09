Autobetoniera in fiamme in un cantiere: vigili del fuoco in azione Un guasto la probabile causa che ha scatenato le fiamme: è accaduto a Paupisi

Momenti di paura in un cantiere e danni ingenti ad un'autobetoniera che si è incendiata all'interno di un cantiere alla località Pagani del comune di Paupisi. A far scattare l'allarme sono stati gli operai e l'autista del mezzo. Tutti avevano da poco finito la posa del calcestruzzi quando sono divampate le fiamme evidentemente a causa di un guasto elettromeccanico.

Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco del comando provinciale di Benevento che hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l'area.