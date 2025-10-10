Procedure di concordato e fallimento, a giudizio imprenditori e commercialisti Benevento. 28 imputati, udienza breve per un problema ad un difensore. In aula a novembre

Una serie di imprenditori – tra loro Mataluni e Rummo – e uno stuolo di commercialisti ed avvocati. In tutto ventotto persone, spedite a giudizio nell'indagine della guardia di finanza sulle procedure di concordato preventivo e fallimento che sarebbero state ritardate, impedendo ai creditori di recuperare i soldi.

Breve l'udienza di oggi: mentre era in corso la discussione sull'ammissione dei mezzi di prova, il presidente del collegio giudicante Pezza ( a latere Murgo e Buono) l'ha interrotta per comunicare una richiesta di rinvio prodotta da uno dei difensori per un evento luttuoso. Tutti in aula il 21 novembre, per un processo nel quale sono imputati Mario Porcaro, di Benevento, Laura Paglia, di Benevento, Fabrizia De Nigris, di Benevento, Stefano Bardari, di Benevento, Massimiliano Bomamini, di Mantova, Bruno Calzia,di Roma, Fabio Cassero, di Benevento, Vincenzo Catalano, di Benevento, Antonella Cecere, di Montesarchio, Pasquale Cioffi, di Airola, Alfredo Dell'Aquila, di Benevento, Antonio Franco, di Montesarchio, Michele Grosso, di Benevento, Luca Pulcino, di Benevento, Maria Marinaccio,di Pannarano, Biagio Mataluni, 53 anni, Biagio Flavio Mataluni, Fabio Mataluni, Nunzia Mataluni, di Montesarchio, Cosimo Matarazzo, di Benevento, Christian Mazzucco, di Legnago, Carmine Antonio Pancione, 5di Pannarano, Andrea Porcaro, Francesco Porcaro, Antonio Rummo, Cosimo Rummo, di Benevento, Elvira Schioppi, di Frattamaggiore, Claudio Zollo,di Benevento.

Sono impegnati nella difesa gli avvocati Giuseppe Iannaccone, Angelo Leone, Sergio Rando, Vincenzo Regardi, Mario Palmieri, Roberto Pulcino, Camillo Cancellario, Luigi Signoriello, Roberto Prozzo, Claudio Fiorni, Guido Principe, Fabio Russo, Marco Calleri, Andrea Rossetti, Amedeo Barletta, Gildo Ursini, Salvino Mondello, Pierluigi Pugliese, Mario Cecere, Marianna Febbraio, Umberto Del Basso De Caro, Domenico Papaleo, Francesco Centonze, Paola Severino.



