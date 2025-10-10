Danneggia una struttura, trovato con un coltello: denunciato 22enne egiziano L'intervento della polizia municipale di Benevento

L'ordine di allontanamento urbano comminato ad un 22enne egiziano, con precedenti specifici di polizia, che ieri pomeriggio si è reso responsabile di condotte intimidatorie nei confronti dei volontari del (CAN- centro accoglienza notturno) di via Ungaretti a Santa Maria degli Angeli. È quanto spiega la polizia municipale di Benevento aggiungendo che "Il giovane, visibilmente agitato ha posto in essere comportamenti contrari alla pubblica decenza, per i quali è stato sanzionato. Qualche ora prima dell'intervento degli agenti l'uomo aveva danneggiato una porta ed una finestra della struttura nel tentativo di accedervi, cosa poi accaduta, infatti all' arrivo delle pattuglie l'egiziano era barricato in una stanza all'interno del centro. I caschi bianchi intervenuti hanno dovuto immobilizzare il giovane riottoso e condurlo presso gli uffici di via Santa Colomba per gli atti di rito. Dagli accertamenti esperiti è stato trovato in possesso, senza giustificato motivo, di un coltello a serramanico di 16 cm. Che è stato posto sotto sequestro. Denunciato in stato di libertà alla procura della repubblica di Benevento per varie ipotesi di reato".