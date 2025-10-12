Guardia di finanza: addio al generale Renato Maria Russo, beneventano Dal 2010 è stato comandante regionale delle fiamme gialle della Lombardia

Avrebbe compiuto 70 anni a dicembre, il generale di divisione della guardia di finanza Renato Maria Russo, scomparso nelle scorse ore a Roma. Beneventano – in città vivono i suoi familiari, che esercitano le professioni di commercialista ed avvocato -, il generale Russo è stato dal 2010 comandante regionale delle fiamme gialle della Lombardia.

Prima di questo incarico, era stato responsabile delle missioni internazionali del Corpo e della rete di esperti in ambasciate e consolati italiani,

I funerali si svolgeranno martedì alle 11 nella parrocchia San Saturnino a Roma; nel pomeriggio, alle 16.30, sarà celebrata una messa nella Chiesa di San Marco Evangelista a San Marco ai Monti, dove l'alto ufficiale trascorreva le vacanze estive.