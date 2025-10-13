Dramma lungo l'Appia, muore 58enne in bici: investito da un'auto

Tragico incidente stradale questa mattina lungo la statale Appia, all'altezza del bivio per Paolisi. Un 58enne di nazionalità marocchina è stato travolto mentre si trovava in sella alla sua bici.
Nulla da fare, purtroppo, per l'uomo che viveva ad Airola. Violento l'impatto con l'utilitaria il cui conducente si è immediatamente fermato per prestare i soccorsi e far scattare l'allarme. Inutile l'intervento dei sanitari del 118.
Sul posto sono accorsi i carabinieri della Compagnia di Montesarchio che hanno effettuato i rilievi ed avviato le indagini sull'accaduto.