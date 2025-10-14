Cessioni di cocaina, balcone incendiato a chi non paga: tre in carcere Benevento. Indagine della Mobile, ordinanza del Gip dopo gli interrogatori preventivi

Tutte in carcere, come aveva chiesto il pm Licia Fabrizi, le tre persone di Benevento chiamate in causa da una indagine antidroga della Mobile.

L'ordinanza di custodia cautelare, adottata dal gip Pietro Vinetti diopo gli interrogatori preventivi, ha colpito Daniele Pizzone. 31 anni, Assunta Nocera, una 35enne originaria di Napoli-, difesi dall'avvocato Gerardo Giorgione, e il 27enne, Matteo Lamparelli, assistito dall'avvocato Fabio Ficedolo.

A Pizzone vengono contestati la tentata estorsione e l'incendio ai danni di una persona: per costringerla a saldare i debiti contratti per l'acquisto di stupefacenti, nel marzo 2024 avrebbe lanciato sul balcone della sua abitazione due barattoli di vetro contenenti benzina che avevano causato un incendio che aveva danneggiato muri e tenda parasole.

Mentre era ai domiciliari, inoltre, Pizzone e gli altri due si sarebbero resi responsabili di una serie di episodi di cessione di dosi di cocaina al prezzo di 60-70 euro al grammo: fatti risalenti al periodo tra marzo e giugno dello scorso anno.