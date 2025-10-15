Lavoro irregolare, controlli e multe della Finanza nel Sannio Due aziende nel mirino delle fiamme gialle

Nei giorni scorsi la Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Benevento, nell’ambito dei servizi di controllo in materia di sommerso da lavoro, ha effettuato un’attività ispettiva nei confronti di un’attività commerciale con sede legale a Benevento e operativa a Ceppaloni all’esito della quale è stato rilevato l’impiego di due dipendenti per i quali non era stato dichiarato il rapporto di lavoro.

Inoltre, i militari della Tenenza di Solopaca hanno effettuato un controllo nei confronti di una società che effettua il servizio di catering ed hanno accertato che un dipendente aveva prestato attività lavorativa per la stagione estiva senza una regolare assunzione. Pertanto veniva irrogata la sanzione amministrativa pari a 7.800 euro. Inoltre veniva riscontrato che il predetto dipendente, per alcune mensilità, era stato retribuito in contanti e, quindi, con modalità diverse dalla normativa in materia. Per tale violazione è stata irrogata la sanzione amministrativa pari a 3.300 euro.

L’operazione delle Fiamme Gialle testimonia la costante azione del Corpo a contrasto del sommerso da lavoro che arreca danni all’intero sistema economico nazionale perché sottrae risorse all’Erario, mina gli interessi dei lavoratori, spesso sfruttati, e compromette la leale e sana competizione tra imprese.