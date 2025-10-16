Investito mentre andava in bici: oggi l'autopsia del 68enne morto lungo l'Appia Il dramma di Paolisi

Sarà il medico legale Massimo Esposito ad eseguire questa mattina all'obitorio del San Pio l'autopsia di Mohamed, il 68enne di nazionalità marocchina, residente ad Airola, rimasto vittima dell'incidente accaduto all'alba di martedì lungo la statale Appia.

Prima dell'esame l'affidamento dell'incarico dal parte del pm Maria Doloresa De Gaudio, nel corso di una udienza per la quale sono state 'avvisate' le parti: l'indagato - un 61enne di Montesarchio, difeso dall'avvocato Carmelo Sandomenico- ed i familiari della vittima, assistiti dall'avvocato Ciro Pio Limonciello, che nomineranno come loro consulente la dottoressa Noemi Razzano.

Come si ricorderà, il 61enne era alla guida di una Panda che, secondo una prima ricostruzione dei carabinieri della Compagnia di Montesarchio, avrebbe investito, a Paolisi, la bici condotta dal 68enne in direzione Montesarchio. Nulla da fare per lui, inutili i soccorsi del 118, allertati dal 61enne, che dopo l'impatto si era subito fermato ed aveva dato l'allarme.