Tribunale, prima visita del nuovo gip/gup Maria Amoruso: arriva da Novara Benevento. Insediamento ancora non fissato. In partenza i giudici Ennio Ricci e Pietro Vinetti

Prima visita in Tribunale, nel giorno del suo trentaseiesimo compleanno, per il magistrato Maria Amoruso, assegnato all'ufficio Gip/ Gup.

Originaria di Mugnano di Napoli, la dottoressa Amoruso arriva da Novara, dove ha svolto le funzioni di Gip/ Gup e, nell'ultimo periodo, di giudice presso il Settore civile, occupandosi di diritto di famiglia. Accompagnata dal presidente facente funzioni del Tribunale, Ennio Ricci, e dal presidente della Sezione penale, Sergio Pezza, Amoruso è stata in Procura e, poi, anche nelle cancellerie del Tribunale.

Non ancora stabilita la data del suo insediamento, che arriverà dopo la pubblicazione sul Bollettino ufficiale del Ministero della giustizia del trasferimento. Per un magistrato in arrivo ce ne sono altri due in partenza nei prossimi giorni: come anticipato nelle scorse settimane, si tratta dei dottori Ennio Ricci e del gip/ gup Pietro Vinetti, neo consiglieri, rispettivamente, delle Corti di appello di Campobasso e Potenza.

(foto tratta da Salvis Juribus)