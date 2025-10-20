Droga: controlli, denunce e segnalazioni della Guardia di Finanza Segnalate in Prefettura 18 persone: tra queste anche dei minori

Nei giorni scorsi militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Benevento, hanno effettuato una serie di controlli antidroga contro lo spaccio anche ai minori.

Un’azione di contrasto capillare, che ha portato al sequestro di circa 50 grammi di sostanza stupefacente del tipo cocaina e hashish, alla segnalazione di 18 persone (coinvolti anche alcuni minorenni) - alla locale Prefettura - quali assuntori.

“Questa operazione – spiegano dal comando provinciale della Guardia di Finanza - vuole essere un ulteriore segnale di grande attenzione che si intende riservare al contrasto al traffico di sostanze stupefacenti che richiede un controllo del territorio sempre più capillare e profondo”.