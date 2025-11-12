Agli arresti domiciliari, 50enne trovato senza vita nel suo letto Benevento. Stava scontando una pena

Lo hanno trovato senza vita in casa. Stroncato, probabilmente, da un malore che non ha dato scampo ad un 50enne di Benevento che era agli arresti domiciliari in casa di un familiare. E' stato quest'ultimo, rientrando, a dare l'allarme: aveva bussato alla porta, ma lui non gli aveva aperto. Poi la scoperta del dramma, l'uomo era nel suo letto, inutili i soccorsi del 118. Sul posto la polizia, ch ha avviato i necessari accertamenti.

Difeso dagli avvocati Antonio Leone e Michele Ciruolo, che stavano acquisendo la documentazione utile a chiedere la revisone del processo, il 50enne stava scontando una condanna definitiva a 6 anni.

Ad aprile la Squadra mobile, quando la sentenza era diventata definitiva, lo aveva arrestato e condotto in carcere, che aveva poi lasciato per le sue condizioni di salute.