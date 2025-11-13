Non può stare in città, sorpresa mentre cena nello stabile teatro dell'incendio Benevento. Una 31enne denunciata dalla Volante

L'hanno sorpresa mentre cenava con alcune persone. Niente di strano, il problema è che lei non può stare a Benevento.

Nel mirino degli agenti della Volante, che l'hanno denunciata, è finita una 31enne della città che nella tarda serata è stata rinvenuta in un'abitazione del palazzo di via Bonazzi nel quale alcuni giorni fa si era verificato l'incendio di un alloggio. E' quello che la donna occupava abusivamente con il suo ora ex convivente, arrestato perchè avrebbe scatenato le fiamme e per detenzione illegale di armi.

La donna è stata condotta negli uffici della Questura e, come detto, denunciata. E' difesa dall'avvocato Michele Ciruolo.