Prodotti senza marchio CE e non conformi: maxi sequestro della Finanza Fiamme Gialle in azione a Benevento: per esercenti sanzione e segnalazione

I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Benevento, nell’ambito dell’esecuzione di un’attività di servizio volta a verificare il rispetto della normativa nel settore del commercio a tutela della sicurezza del consumatore, hanno sottoposto a sequestro oltre 46.000 articoli di vario genere.

In particolare, al momento dell’accesso presso un esercizio commerciale di Benevento, le Fiamme Gialle del Nucleo di Polizia Economico – Finanziaria hanno rinvenuto tale merce non riportante, in modo conforme alla legge, le indicazioni minime in lingua italiana previste dalla normativa sull’etichettatura e sulla sicurezza dei prodotti, il luogo d’origine, il produttore/importatore, le istruzioni, le precauzioni e la destinazione d’uso, nonché delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 11 Aprile 2011 nr. 54 riguardante la sicurezza dei giocattoli (marcatura CE).

In alcuni casi, i citati prodotti erano sprovvisti del marchio CE, necessario ad attestare la conformità agli standard di sicurezza imposti dall’Unione Europea per alcune categorie di prodotti.

Nel dettaglio, i Finanzieri hanno sottoposto a sequestro amministrativo, oltre a prodotti per la cura della persona (deodoranti, maschere per il viso e per le mani) anche materiale da ferramenta (carbon brush set) nonché, prodotti di cancelleria per la scuola (pastelli e pennarelli).

L’esercente, dopo il sequestro delle merci, è stato inoltre segnalato all’autorità competente per la successiva irrogazione di una sanzione amministrativa.

Il settore della “sicurezza prodotti” e del contrasto alle pratiche commerciali operate in violazione del “codice del consumo” è un ambito nel quale la Guardia di Finanza investe specifiche risorse al fine di garantire, da un lato, l’incolumità del consumatore finale, sottraendolo al rischio di poter entrare in contatto con articoli pericolosi e potenzialmente dannosi, e, dall’altro, la correttezza delle regole del mercato.