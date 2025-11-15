Roulotte in fiamme nella notte: danni e paura al rione Libertà E' accaduto in via Rivellini, allontanati i residenti: caravan divorato dal fuoco

Momenti di paura la scorsa notte in via Rivellini, al rione Libertà di Benevento per l'incendio di una roulotte. E' accaduto intorno alle 3 quando i residenti dei caravan, sistemati nell'area privata, hanno fatto scattare l'allarme. Sul posto più squadre dei vigili del fuoco e i carabinieri. Il rogo ha interessato anche un gazebo e danneggiato un veicolo in sosta nei pressi.

Fortunatamente non si registrano feriti. Completamente distrutta la 'casetta mobile' al pari di arredi ed alcuni materiali. Non è escluso che a scatenare il rogo possa essere stato un problema elettrico.