Impianto elettrico ok, domani il Tribunale regolarmente aperto Benevento. Perdita d'acqua, nessun danno dalle verifiche effettuate in mattinata

"Le attività del Tribunale riprenderannno regolarmente domani 18 novembre".

E' quanto deciso dal presidente facente funzioni del Tribunale Sergio Pezza dopo le verifiche efettuate oggi, dalle quali è emerso che la copiosa perdita d'acqua registrata ieri "non ha provocato danni all'impianto elettrico". Pertanto, "non sussistono pericoli per l'incolumità delle persone, residuano solo limitati inconvenienti igienici (umidità) nel corridoio della cancelleria dibattimentale al quarto piano, al quale il personale collocato presso lo stesso corridoio "potrà accedere per limitati periodi di tempo".

Il corretto funzionamento delle linee elettriche di forza e illuminazione, e il corretto funzionamento degli interruttori differenziali e magnetotermici dele linee è stato verificato dall'ingegnere Giuseppe Vassallo (nella foto al suo arrivo in Tribunale poco prima delle 11.30), di Salerno, responsabile del servizio di prevenzione e protezione del Tribunale di Benevento, accompagnato dai manutentori dell'impianto elettrico. Nessuna altra criticità è stata rilevata, a parte l'umidità nel corridoio dela cancelleria dibattimentale.