Controlli carabinieri nel Fortore: multato locale Gli interventi nel fine settimana dell'Immacolata

Nell’ultimo fine settimana, che si è prolungato con la Festa dell’Immacolata Concezione di ieri, i Carabinieri della

Compagnia di San Bartolomeo in Galdo, con il coordinamento del Comando Provinciale di Benevento, hanno

effettuato diversi servizi di controllo del territorio nei Comuni della Val Fortore, finalizzati a prevenire e reprimere

principalmente la commissione dei reati predatori, particolarmente in danno dei bancomat e dei postamat, ma anche il fenomeno dello spaccio e del consumo di sostanze stupefacenti ed a verificare il rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e del Codice della Strada.

In questi giorni sono state dedicate allo scopo 16 pattuglie, che hanno concentrato i controlli su 96 persone e 54

veicoli, accedendo a 12 esercizi pubblici.

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile e della Stazione di San Bartolomeo in Galdo, insieme alle Unità Cinofile provenienti da Sarno, ai militari del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Benevento ed ai tecnici dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Benevento, hanno effettuato accurate verifiche in orario notturno presso due esercizi pubblici del centro fortorino, controllando una quarantina di giovani e comminando un’ammenda di oltre millecinquecento euro a carico del gestore di un bar che vi aveva installato ed utilizzato un impianto di videosorveglianza senza avere la necessaria autorizzazione dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

La Stazione di Baselice, a seguito di un attento monitoraggio delle persone che frequentavano il centro urbano di

competenza in orario diurno, ha proposto l’emissione del foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno nello stesso comune a carico di due persone di fuori regione, già note alle Forze dell’Ordine, che vi si trattenevano senza un giustificato motivo. I giorni festivi sono trascorsi senza che venissero consumati reati predatori ed i reparti dipendenti dalla Compagnia hanno elevato 3 sanzioni amministrative relative ad infrazioni del Codice della Strada per 2.933 euro totali, sottoponendo a sequestro amministrativo 1 veicolo per circolazione senza la copertura assicurativa obbligatoria per responsabilità civile, decurtando 10 punti da patenti di guida e contestando infrazioni per circolazione con veicoli sottoposti a fermo fiscale e per omesso uso delle cinture di sicurezza.