Rissa in carcere a colpi di bastoni e mazze, indagati sette detenuti Episodio del 15 settembre ad Ariano Irpino, chiusa l'inchiesta della Procura di Benevento

Tre napoletani, un santagatese ed un casertano, un algerino ed un tunisino. Tutti detenuti nel carcere di Ariano Irpino. Sono ritenuti tutti responsabili di una rissa scoppiata lo scorso 15 settembre, finita al centro di una indagine della Procura di Benevento che ora si è conclusa.

Secondo la ricostruzione degli inquirenti, uno degli italiani avrebbe cercato di colpire con un bastone i due ospiti stranieri della struttura. Lo avrebbe fatto nella loro cella, ed a lui si sarebbero aggiunti gli altri, che con dei bastoni rudimentali si sarebbero accaniti contro i due nordafricani, che avevano reagito, lanciando delle mazze contro di loro. Una zuffa interrotta dall'intervento degli agenti della polizia penitenziaria. Gli indagati sono difesi dagli avvocati Mario Palmieri e Michele Ciruolo.