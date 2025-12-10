Sorpreso alla guida senza patente: denunciato dalla Polizia L'auto sequestrata dopo che gli agenti hanno trovato un numero di telaio contraffatto

Ieri pomeriggio la Polizia di Stato di Benevento ha denunciato un 28enne della provincia di Napoli per guida senza patente.

Una pattuglia dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico lungo la via Vanvitelli, nel capoluogo sannita, nel corso dei controlli finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati in genere, procedeva a fermare un’autovettura Alfa Romeo Stelvio alla cui guida vi era un giovane della provincia di Napoli sprovvisto di patente di guida in quanto mai conseguita, con l’aggravante della recidiva nell’ultimo biennio.

Successivamente si passava ad accertamenti sull’autovettura, condotti con l’ausilio della Polizia Stradale di Benevento, dai quali risultava che la macchina presentava anche un numero di telaio contraffatto e non conforme a quello in uso alla casa madre, per cui la stessa veniva sottoposta a sequestro.