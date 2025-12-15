Mi uccido, sto morendo. Gli slip di lei esposti sull'auto, le minacce alla ex Benevento. Stalking, indagato uomo di Airola. 2) Furto di gasolio in un'azienda, arrestato

Ne avrebbe combinate di tutti i colori, secondo il Pm che ha chiesto ed ottenuto dal Gip l'adozione di una misura cautelare. Avrebbe tormentato l'ex convivente perchè non accettava che lei avesse troncato la relazione, avrebbe simulato l'intenzione di suicidarsi o di essere in fin di vita.

Comportamenti racchiusi nell'ipotesi di stalking contestata ad un uomo di Airola, difeso dagli avvocati Fabio Russo e Pasquale Moscato, sottoposto al divieto di avvicinamento alla ex. I fatti al centro delle indagini dei carabinieri sarebbero iniziati ad agosto, con centinaia di telefonate alla donna ed ai suoi genitori.

L'avrebbe raggiunta sul luogo o di lavoro, minacciandola dinanzi ai colleghi, anche di denunciarla per truffa, sostenendo che le avrebbe fatto togliere la pensione di invalidità che lui le avrebbe fatto prendere. In un'occasione avrebbe steso sull'auto alcuni capi di biancheria intima della malcapitata, in un'altra avrebbe piazzato degli slip su un cancello.

Infine,a completare il repertorio, avrebbe sgonfiato le ruote erotto i tergicristalli della macchina della parte offesa Oggi l'interrogatorio dinanzi al gip Maria Di Carlo.

FURTO DI TANICHE DI GASOLIO IN UN'AZIENDA: ARRESTATO

Lo hanno beccato i carabinieri di Cerreto Sannita, che lo hanno arrestato per furto. Nel mirino è finitoDaniel C., 35 anni, di Solopaca, fermato mentre era in auto. A bordo quattro taniche di gasolio rubate in un'azenda che a San Salvatore Telesin produce concimi. Difeso dall'avvocato Michele Rillo, l'uomo è ai domiciliari.