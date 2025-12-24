Quella station wagon grigia, a Torrecuso cresce l'allarme per i furti nelle case Nuovi episodi nella serata di ieri

E' sempre allarme furti a Torrecuso, dove da un paio di settimane continuano ad essere registrati episodi che, inevitabilmente, preoccupano i cittadini. Gli ultimi risalgono alla serata di ieri, anche in questa occasione sarebbe stata notata una station wagon grigia che si sarebbe inizialmente avvicinata ad una tenuta, allontanandosene poi per la presenza di un bel po' di persone.

Coloro che erano a bordo, ritenuti evidentemente e caccia di bersagli da copire, non si sono arresi, e a poca distanza hanno cercato di 'assaltare' l'abitazione di una donna che a febbraio era stata vittima di una rapina. Quattro malviventi, armati di pistola e col volto coperto da un passamoatgna, l'aveano bloccata mentre stava rincasando e si erano impadroniti della somma contanti di 3500 euro e di numerosi oggetti d'oro che custodiva in casa.

Non soddisfatti, i banditi l'avevano costretta a raggiungere, in loro compagnia, l'azienda viinicola di famiglia, distante alcune centinaia di metri, dove si erano fratti consegnare altri 3mila euro prelevati da una cassaforte. Ieri sera, per fortuna, le pessime intenzioni sono naufragate sull'entrata in funzione dell'impianto di allarme, che ha indotto i malviventi alla fuga. Che si è conclusa alla contrada Curti, dove i malviventi sono riusciti ad introdursi in un'abitazione, in quel momento vuota, dalla quale hanno rubato, a quanto pare, preziosi, bigiotteria e soldi. Raid che si aggiungono a quelli messi a segno in precedenza, ed hanno determinato una situazione di paura rispetto alla quale non è escluso possa partire una petizione per ottenere più controlli nella zona.