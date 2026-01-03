Non so chi mi abbia accoltellato. I dubbi sul racconto del 21enne Benevento. Il giovane è stato ascoltato dai carabinieri

Ha sostenuto di non ricordare granchèdi ciò che gli è capitato, forse perchè aveva bevuto un po' troppo. Un racconto al quale avrebbe sottratto alcuni elementi che, a quanto pare, erano inizialmente emersi: come la possibile nazionalità straniera di colui che l'aveva ferito.

Non lo conosco, non so chi sia, ha detto ai carabinieri della Compagnia, che lo hanno ascoltato in ospedale, il 21enne di Benevento accoltellato ieri. Forse in piazza Roma, forse nei vicoli circostanti, ha aggiunto, spiegando che mentre stava camminando da solo, all'improvviso aveva sentito dolore all'altezza della regione dorsale sinistra. Non avevo capito di essere stato ferito, me ne sono accorto solo quando ho visto il sangue, ha precisato.

Una versione che non sembra aver convinto i militari, ai quali toccherà ricostruire i contorni dell'episodio. Iniziando dal teatro del gesto e dal suo autore, che potrebbero essere desunti dalla visione delle immagini delle telecamere, e definendo il movente. Non gravi, per fortuna, le conseguenze per il 21enne, rimasto in osservazione al San Pio, che aveva raggiunto a piedi. Per lui l'avvocato Fabio Ficedolo.