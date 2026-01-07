In casa cocaina, hashish e 27mila euro: arrestato un 35enne, è in carcere Benevento. Operazione della Mobile, l'uomo era tornato libero qualche giorno fa

Era stato arrestato per droga qualche giorno fa, ma dopo la convalida era tornato in libertà con l'obbligo di firma. E' stato nuovamente arrestato stasera ancora dalla Mobile ma stavoltà, a differenza dell'altra, è finito in carcere Danilo Ascione, 35 anni, di Benevento, già noto alle forze dell'ordine.

Secondo una prima ricostruzione, gli agenti ddel vicequestore Flavio Tranquillo hanno rinvenuto e sequestrato, nel corso di una perquisizione del'abitazione, 50 grammi di cocaina, 100 di hashish e 27mila euro in contanti.

Condotto in questura, l'indagato, difeso dall'avvocato Antonio Leone, è stato successivamente trasferito, su disposizioe del pm Olimpia Anzalone, presso la casa circondariale di contrada Capodimonte.