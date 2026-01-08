Carabinieri Fortore. Decine di veicoli controllati e 167 persone identificate Posti di blocco e verifiche dei militari con l'ausilio delle Squadre di Intervento Operativo

Una settimana di controlli intensificati e mirati ha caratterizzato l'inizio del nuovo anno nel territorio di competenza della Compagnia Carabinieri di San Bartolomeo in Galdo, in attuazione di un vasto piano di sicurezza e ordine pubblico disposto dal Comando Provinciale di Benevento.

Dal 31 dicembre 2025 al 7 gennaio 2026, i militari della Compagnia Carabinieri di San Bartolomeo in Galdo sono stati affiancati da un prezioso supporto specialistico: l'Aliquota S.I.O. (Squadra di Intervento Operativo) dell'11° Reggimento Carabinieri "Puglia" di Bari. L'azione delle Squadre di Intervento Operativo, integrata con il lavoro capillare delle Stazioni Carabinieri locali, ha contribuito a creare una rete di protezione più densa. L'obiettivo primario è stato di infondere un senso di sicurezza maggiore nella popolazione residente, agendo come moltiplicatore di forze per le Stazioni Carabinieri del comprensorio. L'operazione, concepita per garantire la massima salvaguardia dell'ordine e della sicurezza pubblica, si è concentrata in particolare sulla prevenzione e repressione dei cosiddetti reati "predatori", in linea con le esigenze di sicurezza percepite dalla cittadinanza durante il periodo festivo.

La sinergia tra le forze territoriali e l'unità altamente addestrata S.I.O. ha permesso di attuare un dispositivo di controllo ad ampio raggio. L'intervento ha interessato in maniera capillare sia le aree urbane che quelle rurali, con un'attenzione specifica alla sicurezza stradale.

Il bilancio operativo della settimana si presenta significativo. Sono stati fermati e identificati 167 soggetti e controllati 138 veicoli. Sono stati inoltre ispezionati 18 esercizi pubblici.

Durante i controlli sulla circolazione stradale sono state elevate sanzioni amministrative per un ammontare complessivo di 1.289,00 euro, con una decurtazione totale di 10 punti dalle patenti di guida. Di particolare rilievo, l'attività ha portato al sequestro di un veicolo, sorpreso a circolare senza la copertura assicurativa obbligatoria, alla sospensione dalla circolazione stradale di un altro mezzo, poiché risultato privo della prescritta revisione periodica e al ritiro di una patente di guida per l'utilizzo del telefono cellulare durante la conduzione del veicolo, condotta che costituisce una grave minaccia per la sicurezza.

L'azione congiunta dei Carabinieri e delle Squadre di Intervento Operativo si conferma un deterrente efficace e un presidio costante a tutela della legalità e della tranquillità della popolazione.