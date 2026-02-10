Sorpresi mentre cedono una dose di crack, arrestati due ventenni Telese Terme. Fermati dagli agenti del Commissariato, sono ai domiciliari

Sono stati arrestati per aver ceduto una dose di crack. E' quanto contestato dagli agenti del Commissariato di Telese a due ventenni del posto: Giuseppe D. R. e Pasquale D. P., fermati nella tarda serata di ieri nei pressi delle loro abitazioni nella cittadina termale.

Secondo una prima ricostruzione, i due ventenni sarebbero stati sorpresi dai poliziotti, che probabilmente ne stavano monitorando i movimenti, mentre consegnavano, in cambio di una somma di denaro, una dose di crack ad un acquirente. Bloccati, sono stati dichiarati in arresto e, su disposizione del pm Patrizia Filomena Rosa, sottoposti ai domiciliari, dove si trovano in attesa dell'udienza di convalida dinanzi al Gip, al quale, se non si avvarranno della facoltà di non rispondere, potranno offrire la loro versione sui fatti addebitati.

I due giovani hanno nominato come loro difensore l'avvocato Antonio Leone.