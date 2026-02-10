Quarta auto in fiamme a Benevento in poche settimane L’ultimo episodio la scorsa notte in via Bonazzi, al rione Libertà

Fiat Panda in fiamme la scorsa notte in via Bonazzi, al rione Libertà di Benevento. Si tratta della quarta auto danneggiata dalle fiamme in un paio di settimane.

Scattato l'allarme, sul posto sono accorsi i vigili del fuoco del comando provinciale, polizia e carabinieri che hanno avviato le indagini per risalire alla natura dell'incendio.

Come detto si tratta del quarto episodio che segue quello, della scorsa settimana, in via Santa Colomba, nei pressi degli uffici ubicati a piazzale Gramazio. In quel caso le fiamme avevano avvolto una Fiat Punto.

Precedentemente, nella notte tra il 30 ed il 31 al rione Pacevecchia di Benevento dove una Fiat Multipla era stata distrutta da un incendio divampato in piena notte ed aveva anche danneggiato pesantemente un altro veicolo. Qualche giorno prima stessa sorte per una Ford C Max in sosta in via Gioberti, sempre al rione Libertà.

Episodi sui quali sono ora in corso le indagini.