Tentato omicidio Taddeo, Cassazione conferma arresti Giangregorio e Petrucciani Benevento. L'indagine sul ferimento nel 2023

No della Cassazione al ricorso delle difese contro l'ordinanza con la quale il Riesame aveva confermato la custodia cautelare disposta dal gip Roberto Nuzzo, su richiesta del procuratore Gianfranco Scarfò, per Alessia Petrucciani (avvocati Domenico Dello Iacono e Fabio Ficedolo), 45 anni, e Salvatore Giangregorio (avvocato Gerardo Giorgione), 39 anni, di Benevento.

Si tratta delle due persone arrestate dalla Mobile nell'indagine sul tentato omicidio di Annarita Taddeo, che l'11 novembre 2023, dopo essere stata centrata da un colpo di pistola alla fronte, si era miracolosamente salvata. Un tentato omicidio, aggravato anche dalla premeditazione, per il quale è stato condannato in via definitiva a 10 anni, come mandante, l'ex della donna: Nicola Fallarino, 42 anni, di Benevento, diventato collaboratore di giustizia.

Secondo gli inquirenti, Petrucciani avrebbe consegnato un motorino ed una pistola a Giangregorio, che l'avrebbe usata contro Taddeo. Per entrambi è già stato fissato il giudizio immediato, con Taddeo parte civile con l'avvocato Benedetta Masone.

L'ordinanza, poi annullata dal Riesame, era stata adottata anche per Matteo Ventura (avvocato Marianna Febbraio), 31 anni, di Ceppaloni, per il quale è stata però avnazata dalla Procura una richiesta di archiviazione.