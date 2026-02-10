Incendio in un garage: danni a due auto e alla struttura Vigili del fuoco in azione alle porte di Benevento

Momenti di paura nella tarda mattinata di oggi per l'incendio divampato in un garage alla contrada Piano Morra di Benevento. Scattato l'allarme, sul posto sono accorse due squadre dei vigili del fuoco dal comando provinciale che hanno spento l'incendio e messo in sicurezza le due auto che sono rimaste danneggiate. Si tratta di una Kia e di una Fiat 600.

Danneggiate la struttura in cemento, attrezzature ed alcuni mobili presenti all'interno della rimessa.

Terminate le operazioni di spegnimento del rogo, i vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l'area ed effettuato un sopralluogo e dei rilievi per cercare di stabilire le cause che hanno scatenato le fiamme e quantificare i danni strutturali.

Non è escluso che a provocar el'incendio sia stato un guasto elettrico, ma come sempre in questi casi, nessuna ipotesi viene tralasciata.