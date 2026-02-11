Esplosione nella notte: assalto al bancomat a San Bartolomeo in Galdo Torna in azione una delle bande dei colpi agli atm: portati via i soldi da una banca

Nuovo colpo ai danni del bancomat della Credem di San Bartolomeo in Galdo che già nella notte tra il 7 e l'8 novembre era finita nel mirino dei banditi.

La scorsa notte stesse scene e stesso boato. Dopo le 3 una forte botto, provocato da un'esplosione, ha svegliato i residenti ed ha segnato un nuovo furto.

E' accaduto dinanzi all'istituto di via Principessa Maria José, tra le 3 e le 4 di questa mattina. Ad agire una delle bande, purtroppo 'specializzate' nei furti ai danni degli sportelli automatici che vengono “imbottiti” con una carica esplosiva e fatti saltare. Lamiere squarciate che consentono di prelevare le banconote dai cassetti automatici dei bancomat. La cosiddetta tecnica della marmotta.

Un'azione rapidissima che ha consentito ai malviventi di portare via i soldi – ora in corso di quantificazione – ed allontanarsi a tutta velocità a bordo di un'auto.

Quando è scattato l'allarme, sul posto sono accorsi i carabinieri della Compagnia di San Bartolomeo in Galdo che hanno effettuato i rilievi con gli specialisti dell'arma del Nucleo investigativo arrivati da Benevento.

Come sempre in questi casi, attenzioni rivolte anche ad eventuali immagini delle telecamere per cercare di identificare gli autori del colpo.