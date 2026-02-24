Botte, minacce e offese pesantissime alla convivente: assolto un 43enne Benevento. La sentenza. 2)Truffe, perquisito un 31enne dalla Mobile: cellulare sequestrato

Era accusato di maltrattameni aggravati ai danni della convivente, è stato assolto perchè il fatto non sussiste- E' la sentenza del Tribunale per un 43enne di Casalduni, difeso dall'avvocato Antonio Leone, al quale erano state contestate le condotte che avrebbe mantenuto, spesso tornando a casa ubriaco, nei confronti della donna, che avrebbe percosso, offeso e aggredito.

Diversi gli episodi nel corso dei quali lui l'avrebbe minacciata e le avrebbe lanciato contro tutto ciò che aveva a disposizione. Per la malcapitata schiafi, espressioni irripetibili e messaggi whatsapp, poi, nel luglio 2022,dopo averla colpita al volto e ad un labbro, l'aveva fatta cadere da una sedia, costringendola a far ricorso alle cure dei medici del Fatebenfratelli, che l'avevano giudicata guaribile in10 giorni. Oggi la discussione e la conclusione del processo con l'assoluzione dell'imputato.

Truffe, perquisito un 31enne: cellulre sequestrato

Gli hanno sequestrato un cellulare. Nel mirino della Squadra mobile un 31enne di Benevento, colpito da un decreto di perquisizione adottato ina una indagine sull'apertura in più parti d'Italia di conti correnti sui far confluire soldi ottenuti dalle truffe. Il giovane è difeso dall'avvoacto Antonio Leone.