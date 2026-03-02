Asilo, aggredito il marito di una delle maestre indagate per maltrattamenti Benevento. E' accaduto al centro commerciale I Sanniti. Indagano i carabinieri

Ha raccontato di essere stato aggredito. Una brutta pagina della quale è rimasto vittima il marito di una delle due maestre di Benevento indagate per i maltrattamenti di cui sarebbero rimasti vittime, nell'asilo della Battistine, dodici bimbi nati tra il 2023 3ed il 2024.

L'episodio si è verificato in mattinata all'esterno del centro commerciale I Sanniti: secondo una prima ricostruzione, l'uomo avrebbe subito le 'attenzioni' violente di alcune persone, non è chiaro se durante o meno una discussione che potrebbe essere scoppiata con uno dei protagonisti, che a sua volta sostiene di essere stato aggredito verbalmente.

Scattato l'allarme, sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia, mentre il malcapitato, soccorso, è stato trasportato da un'ambulanza all'ospedale San Pio.

Come anticipato da Ottopagine, per le due maestre, inizialmente sottoposte dal Gip al divieto di dimora a Benevento, il Riesame ha disposto la scorsa settimana l'interdizione per un anno dal lavoro di educatrici.