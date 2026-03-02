Mastella: noi vinciamo e il Pd continua a perdere da solo L'analisi del voto del rinnovo consiglio provinciale. Mastella: con Renzi Margherita 2.0

“La politica è altrove, diceva Martinazzoli ed è lì che aspetteremo tutti quelli che ancora si oppongono al campo largo andando verso un suicidio politico che non riesco a comprendere”.

Clemente Mastella punge il Pd beneventano dopo la vittoria per le elezioni del nuovo Consiglio provinciale di Benevento che si conferma a trazione mastelliana con 5 scranni sui dieci della Rocca (4 vanno al centrodestra, uno solo al Pd).

Con Renzi una Margherita 2.0

“Questo essere sempre contro di me è un problema che dovranno definire con gli organi regionali e nazionali. Dovranno rispondere a loro, dovrebbero essere commissariati da questo punto di vista, mica possono andare avanti così” puntualizza il sindaco di Benevento nella conferenza stampa post voto in programma al Museo del Sannio.

“Una condizione che implica di lasciare spazio per la vittoria al centrodestra. E invece occorre una condizione omogenea: a Benevento come ad Avellino. Siamo un partito nazionale e con Renzi faremo la Margherita 2.0” spiega guardando alle politiche 2027. “Lui ha capacità – prosegue – e ci siamo sentiti più volte, anche questa mattina, poi la presenteremo insieme”.

Presidente della Provincia? Candidato sarà Lombardi

Ringrazia invece quella parte della sinistra che sposa il campo largo “hanno contribuito, anche per loro stessi, a sganciarsi da questo modo, diciamo, sempre più rarefatto di guardare alla politica. E li ringrazio. Come ringrazio Piero De Luca che da Benevento ha aperto la strada ma quando va via chi rimane fa diversamente. E continuano a perdere, hanno un solo consigliere”.

E guardando al rinnovo del presidente della Provincia, nel prossimo autunno promette il bis per Nino Lombardi “E' evidente che sarà il nostro candidato”.