Accusata di aver usato un assegno rubato per pagare i lavori a un mezzo: assolta Benevento. La sentenza: il fatto non sussiste

Era accusata di ricettazione e falso, ma è stata assolta perchè il fatto non sussiste. E' quanto deciso dal giudice Graziamaria Monaco per Rita Saccone (avvocato Luca Russo), 77 anni di Benevento, chiamata in causa come legale rappresentante della 'Lp Traspor srls'.

I fatti contestati risalgono ad un'epoca antecedente il 9 novembre 2022, si sarebbero verificati a Puglianello. Secondo la ricostruzione che ne avevano fatto gli inquirenti, avrebbe ricevuto un assegno in bianco che era stato rubato ad un 60enne di Benevento che ne aveva denunciato il furto ai carabinieri della Stazione.

Un titolo dell'importo di oltre 4mila euro che l'imputata, “apponendovi o facendovi apporre la firma di traenza e il timbro della società”, avrebbe poi consegnato ad un'altra società per il pagamento di una fattura relativa ai lavori di un automezzo. Di qui l'indagine e, poi, il processo, concluso con l'assoluzione dell'imputata.